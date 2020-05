Ein neues positives Testergebnis in Molbergen

Gesamtzahl der bislang Erkrankten steigt auf 103

Aus der Onlineredaktion



Kreis Cloppenburg. Die Anzahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Personen ist am Sonntag, Stand 13.30 Uhr, zum Vortag um eine Person auf 18 gestiegen. Das geht aus der Pressemitteilung des Landkreises Cloppenburg hervor. 85 Menschen sind inzwischen genesen. Derzeit befinden sich weiterhin 67 Personen in häuslicher Quarantäne. Fünf Personen werden stationär behandelt. Einen Covid-19-Todesfall gibt es im Kreisgebiet weiterhin nicht.

