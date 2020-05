Weiterhin 17 akut Covid-19 Erkrankte im Kreis Cloppenburg

76 Personen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne

Aus der Onlineredaktion



Kreis Cloppenburg. Aktuell sind weiterhin 17 Personen im Landkreis Cloppenburg nachweislich am Coronavirus erkrankt. Das geht aus der Pressemitteilung des Landkreises Cloppenburg hervor. Damit gibt es keine weiteren positiven Testergebnisse zum Vortag. Allerdings wurden am 1. und 2. Mai keine Tests durchgeführt. Am 30. April wurden 16 Abstriche genommen. Stand Jetzt sind 85 Personen genesen, 76 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne. Fünf Personen sind weiterhin in stationärer Behandlung.

Nächster Artikel aus OM & Region:

02.05.2020 | Polizei löst Privatfeier auf Garreler Reiterhof auf