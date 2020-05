Polizei löst Privatfeier auf Garreler Reiterhof auf

17-Jähriger mit 2,17 Promille festgenommen

Symbolfoto: dpa/Zinken

Aus der Onlineredaktion



Landkreis Cloppenburg. Wegen einer Feier auf einem Reiterhof in Garrel musste die Polizei am 1. Mai gegen 19.30 Uhr ausrücken. Wie die Beamten mitteilten, hatten dort 19 Personen, zwischen 21 und 59 Jahren, eine Privatparty veranstaltet. Die Feiernden waren größtenteils stark alkoholisiert und zeigten sich nur wenig einsichtig, nachdem die Beamten sie darum baten, die Veranstaltung aufzulösen.



Außerdem stellten die Beamten weitere Versammlungen von Menschen fest:



- Garrel: in der Amerikastraße

- Cloppenburg: am ZOB

- Cloppenburg: am Galgenmoorsee

- Molbergen: in der Emsstraße



Die Polizisten lösten die 1. Mai-Feiern auf und hielten die Identitäten der Personen für mögliche Folgemaßnahmen fest.



Des Weiteren stellten die Beamten während ihrer Kontrollen fest, dass ein 19-Jähriger im Besitz eines Einhandmesser und Teleskopschlagtstocks gegen 15 Uhr auf der Leharstraße in Cloppenburg unterwegs war. Beide Gegenstände wurden sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.



Am späten Abend fanden die Beamten einen 17-jährigen Cloppenburger, der mit seinem Fahrrad beim Überqueren der Amerikastraße in Garrel gestürzt war. Der Grund war schnell erklärt: Der Radfahrer war stark alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Anschließend wurde der junge Mann an seine Mutter übergeben.