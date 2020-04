Arbeitslosigkeit steigt im April deutlich an

Dunkle Zeiten: Für 31812 Beschäftigte wurde im April im Oldenburger Münsterland Kurzarbeit beantragt. Dennoch stiegen gleichzeitig die Arbeitslosenzahlen deutlich an. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Oldenburger Münsterland (mt). „Üblicherweise erleben wir zu dieser Jahreszeit eine Frühjahrsbelebung in Verbindung mit sinkenden Arbeitslosenzahlen. In diesem Jahr bilden sich im April jedoch erstmalig die Auswirkungen der Coronakrise auf dem Arbeitsmarkt im Oldenburger Münsterland ab. Die Zahl der Arbeitslosen ist sprunghaft gestiegen und die Personalnachfrage der Betriebe ist deutlich gesunken“, sagt Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Vechta, zu der auch die Geschäftsstellenbezirke im Kreis Cloppenburg gehören.

Betroffen seien alle Wirtschaftsbereiche und Personengruppen, ohne dass sich aktuell zum Vergleich zum Vormonat besondere Schwerpunkte abzeichneten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 02. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.