Polizei sorgt für Distanz in den Mai

In diesem Jahr nicht erlaubt: Polizei und Landkreise kündigen Kontrollen am 1. Mai an. Foto: Peter Steffen/dpa

Cloppenburg (mt). Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta hat Kontrollen während des Maierfeiertages im Oldenburger Münsterland angekündigt. Denn: Nach wie vor gelten die Regelungen zum Kontaktverbot. Bis gestern zog Inspektionsleiter Andreas Sagehorn allerdings ein positives Zwischenfazit: „Die erlassenen Beschränkungen und Verbote sind, auch an den Osterfeiertagen, weitestgehend eingehalten worden. Ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger hat die geltenden Regelungen verinnerlicht und setzt diese um.“

Seit dem Inkrafttreten von Verordnungen und Verfügungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie führen die Polizisten in enger Zusammenarbeit mit den Landkreisen und Kommunen flächendeckend Kontrollmaßnahmen durch.

