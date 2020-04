Rufbusse sollen ab 1. Juni fahren

Projekt rollt an: Nachdem der für 1. April geplante Start wegen Corona verschoben werden musste, ist der Auftakt des Rufbussystems nun für den 1. Juni geplant. Foto: © Landkreis Cloppenburg

Kreis Cloppenburg (mt). Die Kreisverwaltung hat entschieden, dass das neue Rufbussystem „moobil+“ zum 1. Juni starten soll. Die Einzelheiten würden derzeit geklärt und abgestimmt. Das Marketingkonzept zum Start des Systems befinde sich in der Umsetzung.

Die Busse wurden bereits durch die Verkehrsunternehmen beschafft, da der Start ursprünglich für den 1. April geplant war.