Corona: Zahl der aktuell Infizierten sinkt auf 18

Symbolbild: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Dienstag konstant bei 101 Personen geblieben. Es sind bis dahin keine neuen positiven Testergebnisse eingegangen. Da eine weitere Person genesen ist, sinkt die Zahl der akut nachweislich am Coronavirus Erkrankten auf 18. Die weiteren Zahlen:Fünf der aktuell Erkrankten befinden sich in stationärer Behandlung. 83 Bürger gelten mittlerweile wieder als genesen. Mit Stand von Dienstag stehen 85 Einwohner des Landkreises unter häuslicher Quarantäne. Am Montag sind zehn Abstriche im Corona-Testcenter Cloppenburg genommen worden.

