Schuljahr beginnt ohne Voruntersuchung

Schulreif oder nicht? Die Schuleingangsuntersuchungen liefern normalerweise darüber Aufschluss.Foto: dpa

Von Georg Meyer

Landkreis. Für Kinder, die zum Schuljahresbeginn 2020/2021 schulpflichtig sind, finden zurzeit landesweit, also auch im Kreis Cloppenburg, keine Schuleingangsuntersuchungen statt. Das bestätigte Kreissprecher Frank Beumker auf Anfrage. Wegen der Infektionsgefahr mit dem Corona-Virus müsse auf die Checks verzichtet werden.

Verantwortlich für die Durchführung der standardisierten Schuleingangsuntersuchung sind in Niedersachsen die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte. Zuständig sind in der Regel die Gesundheitsämter.