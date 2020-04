Führerschein ist ab heute schneller futsch

Zu schnell?: Künftig kann dies früher als bisher für vier Wochen den Verzicht auf das Auto bedeuten. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk

Landkreis Cloppenburg. Geschwindigkeitsverstöße wurden bislang in Deutschland noch recht moderat geahndet. Zumindest, wenn man sie mit dem europäischen Ausland vergleicht. Wer beispielsweise mit 140 Stundenkilometern über die B 72 in Richtung Friesoythe fuhr, obwohl nur 100 km/h erlaubt sind, der bekam zwar ein Bußgeld, seinen Führerschein durfte er aber behalten. Ab heute sieht das anders aus, denn es gilt der neue Bußgeldkatalog.



Wer 26 Stundenkilometer zu schnell ist, muss ab sofort für vier Wochen auf sein Auto verzichten. Schärfer sind auch die Regelungen für Verstöße innerhalb geschlossener Ortschaften. Bislang war das Patent ab 31 km/h Überschreitung in Zwangsurlaub, jetzt gilt dies bereist ab 21 Sachen. Doch nicht nur die Raser sollen sensibilisiert werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.





