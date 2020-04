Jährliches OM-Spargelessen diesmal „to go“

Symbolbild: dpa

Oldenburger Münsterland (mt). Keinesfalls verzichten müssen Liebhaber der schlanken Stange in diesem Jahr auf das regionale Spargelessen. „Es wird allerdings etwas anders ablaufen als sonst“, erklärt Organisatorin Astrid Dahmen vom Verbund Oldenburger Münsterland. Der Termin steht: 8. Mai – also der Freitag direkt vor Muttertag, wie gewohnt.

Seit Wochen feilt das Team an einem stimmigen Konzept für die 25. Auflage der Veranstaltung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

