Wälder stoßen inzwischen an ihre Grenzen

Sehnsuchtsort Natur: Wald ist für Spaziergänger und Radfahrer ideal. Fußgänger haben übrigens Vorrang auf den Wegen. © Landesforsten

Oldenburger Münsterland (mt). Der langjährige Revierförster Karl-Heinz Pelster erlebt im Süden von Oldenburg „so viele Menschen im Wald, wie seit dreißig Jahren nicht mehr“. Die Fahrt zum nächstgelegenen Waldparkplatz und der Spaziergang oder die Radtour durch den frühlingshaften Wald gewinnen für viele Bürger eine neue Erlebnisqualität.



„Wir begrüßen es, wenn sich viele Mitbürger in der Natur erholen wollen, denn auch dafür sind unsere Wälder da“, sagt Rainer Städing, der regionale Pressesprecher der Niedersächsischen Landesforsten. „Allerdings stößt die Infrastruktur in unseren Wäldern bei starkem Besucherandrang an ihre Grenzen. Wir müssen feststellen, dass sich zunehmend Waldbesucher nicht mehr mit den grundlegenden Verabredungen für das Verhalten in der Natur auskennen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.