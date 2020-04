Die Toten Hosen wollen Konzert nachholen

Hat sämtliche Auftritte in diesem Jahr abgeblasen: Campino, Sänger der deutschen Band Die Toten Hosen. Foto: dpa / Anex

Vechta (sp). Mit dem bundesweiten Verbot aller Großveranstaltungen bis Ende August ist bereits Mitte dieser Woche klar, dass das Konzert der Toten Hosen am 18. Juli 2020 in Vechta nicht über die Bühne gehen kann. Nun hat die angesagte Rockband buchstäblich den Stecker gezogen und ihre komplette „Alles ohne Strom“-Tour im Jahr 2020 abgesagt.



„Wir arbeiten aktuell an einer Möglichkeit, die Termine zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können und werden uns so schnell wie möglich bei euch melden, wenn wir wissen, wie es weitergeht", teilt die Band mit.