Coronavirus: Konstante Zahlen im Kreis

Kreis Cloppenburg. (mab). Es gibt seit Donnerstag keine gemeldete Neuinfektion mit dem Coronavirus. Auch am Samstag bleibt die Zahl der bisher Infizierten bei 97. Das hat die Kreisverwaltung am Samstagnachmittag mitgeteilt. Damit hat sich die Gesamtzahl seit Donnerstag nicht mehr erhöht.



Die weiteren Zahlen: Von den 97 Infizierten sind 20 aktuell erkrankt, sechs von ihnen befinden sich in stationärer Behandlung. 77 Bürger gelten mittlerweile wieder als genesen. Mit Stand von Samstag stehen 85 Einwohner des Landkreises unter häuslicher Quarantäne. Am Freitag ist ein Abstrich im Corona-Testcenter Cloppenburg genommen worden.