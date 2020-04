Gesamtzahl der Coronafälle bleibt unverändert

Bearbeitung: Hermes

Kreis Cloppenburg (mt). Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Freitag bei 97 geblieben. Im Vergleich zum Vortag ist kein weiteres positives Testergebnis eingegangen. Die Zahl der nachgewiesen aktuell am Coronavirus Erkrankten ist ebenfalls unverändert. Bisher gibt es im Kreisgebiet keinen Covid-19-Todesfall. In stationärer Behandlung befinden sich weiterhin sechs Menschen. Das Corona-Testzentrum hat bislang 360 Abstriche gemacht. In Quarantäne befinden sich zurzeit 85 Personen - zwei weniger als am Vortag.