Maskenpflicht: Das sagen Facebook-Nutzer

Maskenpflicht beim Einkauf: Die neue Verordnung wird unter MT-Facebook-Nutzern rege diskutiert. Foto: Tobias Hase/dpa

Von Sandra Hoff

Kreis Cloppenburg. Die Maskenpflicht in Niedersachsen ist beschlossene Sache. Ab Montag müssen in Geschäften, Supermärkten, Zügen, Bussen, Bahnen und Taxis Kunden Mund und Nase mit einem Atemschutz bedecken. Das soll Corona-Infektionen verhindern. Ausnahmen: Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und Menschen, die aufgrund von Krankheiten keine Maske tragen können (MT berichtete). Die Nutzer in den sozialen Medien, wie etwa der Facebook -Seite der Münsterländischen Tageszeitung, sind geteilter Meinung. Hier ein Überblick über die Diskussion:

Mit Blick auf die Risiken, die das Wiederanlaufen des öffentlichen Lebens mit sich bringt, halten viele Nutzer die Maskenpflicht für richtig. Sabine Hoppesonntag schreibt: „Genau richtig.“ Renate Kröger ergänzt: „Jeder kann sich mit einem einfachen Tuch schützen. Halstuch, Geschirrtuch oder Ähnliches um Nase und Mund binden, fertig. Sieht nicht schön aus, erfüllt aber seinen Zweck.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

