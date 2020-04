Corona: Ein neuer Fall in Cappeln

Bearbeitung: Hermes

Kreis Cloppenburg (mt). Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Donnerstag auf 97 gestiegen. Es gibt einen weiteren bestätigten Fall in Cappeln und gleichzeitig sieben weitere genesene Personen. Damit sinkt die Zahl der nachgewiesen aktuell am Coronavirus Erkrankten auf 20. Bisher gibt es im Kreisgebiet keinen Covid-19-Todesfall. In stationärer Behandlung befinden sich aktuell sechs Menschen, einer weniger als am Vortag.