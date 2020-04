Vorwurf der Profilierung „ist völlig unangebracht“

Silvia Breher: Verhältnismäßigkeiten der Maßnahmen werden regelmäßig überprüft. Foto: höf

Von Julius Höffmann

Was macht zurzeit eigentlich eine stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende? Sitzungen gibt es vermutlich keine, dafür mehr Video- und Telefonkonferenzen?

Die Arbeit geht ganz normal weiter, nur eben im Homeoffice. Statt persönlicher Gespräche telefoniere ich jetzt unglaublich viel, hinzu kommen zahlreiche Video- oder Telefonkonferenzen. Aufgrund der aktuellen Lage suchen wesentlich mehr Menschen und Unternehmen den Kontakt zu mir. Sie haben teils große Sorgen, aber auch kreative und gute Ideen, für deren Umsetzung sie Unterstützung brauchen.



In den ersten Wochen der Krise hielt sich die Opposition zurück, auch innerhalb der Union und Koalition zeigte man sich souverän geschlossen. Die Zeit des stimmigen Einklangs scheint jedoch vorüber zu sein, die Kritik wird lauter. Die Kanzlerin soll während eines Präsidiumsgesprächs von einer „Öffnungsdiskussionsorgie“ gesprochen haben und kritisiert damit einige Länderchefs. Haben Sie es auch gehört und können Sie die Verärgerung der Kanzlerin verstehen?

Angela Merkel hat eher eindringlich auf Gefahren von zu weitreichenden Lockerungen hingewiesen. Weder die Kanzlerin noch die Länderchefs haben sich in den vergangenen Wochen leicht damit getan, allen Menschen in Deutschland so einschneidende Maßnahmen aufzuerlegen. Aber wir sehen den Erfolg und jetzt ist es unglaublich wichtig, diesen nicht vorschnell aufs Spiel zu setzen. Die Not mancher ist groß, je länger die Situation andauert desto mehr steigt der Druck bei Unternehmen, Arbeitnehmern, Familien, Schulen und Vereinen. Ich verstehe den Wunsch nach Lockerungen, aber diese müssen vorsichtig und mit Bedacht erfolgen. Das vollständige Interview lesen Sie in der Ausgabe vom 23. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

