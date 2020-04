Niedersachsen: Maskenpflicht gilt ab Montag

Symbolbild: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Am Dienstag hatte MInisterpräsident Stephan Weil noch kritisiert , dass einige Bundesländer mit eigenen Regelungen vorgeprescht seien, Hannover wolle die nächsten Bund-Länder-Gespräche in der kommenden Woche abwarten und belasse es bei einer dringenden Empfehlung zum Tragen von Alltagsmasken, jetzt zieht Niedersachsen mit einer landesweiten Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus nach. Bedeutet: Vom kommenden Montag an soll das Tragen einer Maske im Nahverkehr und im Einzelhandel Pflicht werden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch. Weil befürchtet, dass an eine Maskenpflicht zu hohe Erwartungen geknüpft werden. Der beste Schutz sei im Zweifel immer noch der Abstand, den wir halten, so Weil.



.