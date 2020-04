Gesamtzahl der Coronafälle steigt auf 96

Bearbeitung: Hermes

Kreis Cloppenburg (mt).Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Dienstag auf 96 gestiegen. Es gibt zwei weitere bestätigte Fälle in Barßel und Cloppenburg und gleichzeitig vier weitere genesene Personen. Damit sinkt die Zahl der nachgewiesen aktuell am Coronavirus Erkrankten auf 32. Bisher gibt es im Kreisgebiet keinen Covid-19-Todesfall. In stationärer Behandlung befinden sich aktuell sieben Menschen. Das Corona-Testzentrum hat bislang 333 Abstriche gemacht, am Montag waren es insgesamt acht Testungen, am Dienstag gab es bis mittags keine.

