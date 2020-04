Corona: Polizei leitet 270 Verfahren ein

Kontrollen während der Corona-Zeit: Die Polizei ist wie hier in Cloppenburg im gesamten Kreisgebiet unterwegs.Foto: Hermes

Von Max Meyer

Kreis Cloppenburg. Ob im Freien oder in den eigenen vier Wänden: Ansammlungen von mehr als zwei Menschen unterschiedlicher Haushalte sind während der Coronakrise durch das Infektionsschutzgesetz untersagt. Das scheint einige Bewohner der Landkreise Cloppenburg und Vechta jedoch nicht zu stören.

Insgesamt 270 Ordnungswidrigkeitenverfahren hat die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bislang zwischen dem 19. März und dem 16. April eingeleitet. Zudem meldeten die Beamten gestern, dass am Wochenende 32 Ordnungswidrigkeiten geahndet und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet wurden. In fast allen Fällen zeigten sich die Menschen jedoch einsichtig und folgten den Anweisungen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

