Coronafälle: Zahl bleibt konstant

Kreis Cloppenburg (mt). Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Montag bei 94 geblieben. Im Vergleich zum Vortag ist kein weiteres positives Testergebnis eingegangen. Da eine weitere Person (aus der Gemeinde Garrel) inzwischen genesen ist, sinkt die Zahl der aktuell nachgewiesenen am Coronavirus Erkrankten auf 34. Bisher gibt es im Kreisgebiet keinen Covid-19-Todesfall. In stationärer Behandlung befinden sich aktuell acht Menschen. Das Corona-Testzentrum hat bislang 328 Abstriche gemacht, am Montag waren es drei Testungen.

