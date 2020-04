Vereine sagen ihre Veranstaltungen ab

Ein weiteres Jahr im Amt: Schützenkönig Ludger Ostermann bestieg im vergangenen Jahr den Thron.Foto: MT-Archiv/Hinrichs

Kreis Cloppenburg (mt). Weitere größere Veranstaltungen werden aufgrund der neuen Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus abgesagt. Am Wochenende meldete sich auch der Cloppenburger Schützenverein. „Der Vorstand sagt das Fest im Stadtpark vom 28. bis 31. August ab", teilte Pressewart Jörg Ostermann mit. Ebenfalls abgesagt ist der Christopher-Street-Day mit politischer Demonstration und Abschlusskundgebung am 27. Juni in der Kreisstadt. Und auch der Hasteal-Marathon des VfL Löningen findet nicht statt.