Museumsdorf muss Gartenpartie absagen

Keine Gartenpartie in diesem Jahr: Das Museumsdorf muss die Veranstaltung absagen. Im Vorjahr waren fast 50000 Besucher zu Gast auf dem Gelände.Foto: MT-Archiv/Hermes

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Die Gartenpartie im Cloppenburger Museumsdorf fällt aus. Wie Julia Schulte to Bühne gestern im MT-Gespräch bestätigte, muss die Veranstaltung aufgrund der neuen Verordnungen von Bund und Ländern abgesagt werden. „Das trifft uns hart“, sagte die Museumsdirektorin im Namen ihres Teams.



Die Flyer und Plakate waren bereits fertig, auch erste Warenbestellungen waren abgegeben. „Die Gesundheit geht aber natürlich vor. Und es ist auch gut, dass man jetzt eine klare Entscheidung hat“, so Schulte to Bühne weiter.