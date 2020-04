Neue Verordnungen werfen Fragen auf

Einzelhändler prüfen verschiedene Möglichkeiten und begrüßen Öffnung / Gastronomie fordert Hilfspaket

Koch aus Leidenschaft: Zurzeit darf Dehoga-Kreisvorsitzender Klaus Fleming sein Restaurant nicht wieder öffnen. Foto: Hermes

Von Thomas Vorwerk und Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen ab Montag wieder öffnen. Restaurants und Gaststätten bleiben jedoch weiterhin geschlossen, Hotels haben strenge Vorgaben. „Alle haben natürlich gespannt vor dem Fernseher gesessen und gehofft, dass es nun weitergehen kann. Das ist leider nicht so“, erklärte Klaus Fleming, Cloppenburgs Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes im MT-Gespräch. Einige Mitglieder hatten nach der Verkündung die Idee, einen Brief an die verantwortlichen Politiker zu schreiben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

