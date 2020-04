Zahl der Infizierten steigt auf 93

Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Donnerstag auf 93 gestiegen. Wie die Verwaltung mitteilt, liegen vier weitere positive Testergebnisse vor. Gleichzeitig gilt eine weitere Person als genesen. Somit sind aktuell 41 Menschen am Coronavirus erkrankt.



Aufgrund von Meldungen in den sozialen Netzwerken stellt der Landkreis zudem klar, dass es im Kreisgebiet bisher keine Covid-19-Toten gibt: "Bereits in der vergangenen Woche ist bei einer verstorbenen männlichen Person eine Corona-Infektion zwar bestätigt worden, aber Covid-19 war nicht Ursache des Todes". Generell gelte, dass eine Person, die an einer aktuellen Erkrankung verstarb und parallel auch Corona infiziert ist, nicht zwingend an dem Virus gestorben ist.