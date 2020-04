Zwei Tage, 305 Kilometer, 49 Fußballplätze

Die verrückte Oster-Radtour von Schiedsrichter Dominik Möller und Beverns Klubchef Hansi Dreckmann

Geschafft: Schiedsrichter Dominik Möller vom SV Bethen hält nach der Ostertour auf „seiner“ Sportanlage stolz sein Fahrrad in die Höhe. Foto: Hansi Dreckmann

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. An ein Osterfest ohne Fußball können sich Schiedsrichter Dominik Möller vom SV Bethen und Hansi Dreckmann, Vorsitzender des SV Bevern, auch nach längerem Überlegen nicht erinnern. „Irgendwelche Nachholspiele waren eigentlich immer angesetzt. Am vergangenen Montag hätten wir in der Landesliga das Derby gegen den BV Cloppenburg gehabt“, sagt Dreckmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

15.04.2020 | Zahl der aktuell Erkrankten sinkt im Kreis