Erhalt baulicher Schätze zahlt sich aus

Expertise: Die Inspektoren des Monumentendiensts, Martin Schiebe und Sven Rathjen, beide Techniker für Baudenkmalpflege und Altbauerhaltung, untersuchen die Fassade eines der ältesten Fachwerkhäuser in Osnabrück. Foto: © Monumentendienst

Oldenburger Münsterland (mt). Der Zentralverband des Deutschen Handwerks und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz schreiben den „Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege 2020“ in Niedersachsen aus. Einsendeschluss ist der 4. Mai. Ausgezeichnet werden private Denkmaleigentümer, die gemeinsam mit qualifizierten Handwerksbetrieben bei der Erhaltung ihrer Denkmale Vorbildliches geleistet haben. Zu Beginn dieser oftmals großen Aufgabe, ein historisches Gebäude umfassend zu sanieren, steht der Monumentendienst den Eigentümern mit praktischer Hilfe zur Seite.



Fast 19000 Gebäude im Weser-Ems-Gebiet sind denkmalgeschützt und gelten als historisch. Mühlen, Bauernhöfe, Landarbeiterhäuser, Herrenhäuser, Villen, Bürgerhäuser, Gulfhöfe, Leuchttürme, Schlösser und Burgen zeugen von der Geschichte der Landkreise, Städte und Gemeinden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 14. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.