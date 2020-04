Corona: Zwei weitere positive Ergebnisse

Kreis Cloppenburg (mab). Die Gesamtzahl der am Coronavirus erkrankten Personen ist bis heute auf 88 gestiegen. Der Landkreis Cloppenburg hat zwei weitere positive Testergebnisse gemeldet, gleichzeitig gilt ein weiterer Patient als gesund. Demnach steigt die Zahl der Genesungen auf 42. Aktuell sind 46 Personen an Covid-19 erkrankt. 131 Einwohner stehen aktuell unter häuslicher Quarantäne. Drei Patienten müssen stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.



Die Erkrankungen verteilen sich wie folgt auf die Kommen (in Klammern die genesenen Personen):



16 (1) Gemeinde Saterland

in Quarantäne: 32 Personen

8 (12) Stadt Cloppenburg

in Quarantäne: 26 Personen

6 (1) Gemeinde Cappeln

in Quarantäne: 8 Personen

4 (5) Stadt Friesoythe

in Quarantäne: 13 Personen

4 (7) Gemeinde Garrel

in Quarantäne: 15 Personen

2 (3) Stadt Löningen

in Quarantäne: 9 Personen

1 (1) Gemeinde Bösel

in Quarantäne: 2 Personen

1 (5) Gemeinde Emstek

in Quarantäne: 5 Personen

1 (1) Gemeinde Essen

in Quarantäne: 5 Personen

1 (1) Gemeinde Lastrup

in Quarantäne: 7 Personen

1 (1) Gemeinde Lindern

in Quarantäne: 1 Personen

1 (0) Gemeinde Molbergen

in Quarantäne: 2 Personen

0 (4) Gemeinde Barßel

in Quarantäne: 5 Personen