Corona: Saterland entwickelt sich zum Hotspot

Das Saterland entwickelt sich zum Hotspot: In keiner anderen Gemeinde oder Stadt des Landkreises sind so viele Personen am Coronavirus erkrankt, wie in der nördlichsten Kommune - aktuell sind es 16. Und die Entwicklung ist rasant: Am Donnerstag war es nur ein Patient - am Samstag hat der Landkreis dort 16 Fälle gemeldet. Am Karfreitag führten die Abstriche von sieben Personen zu einem positiven Covid-19-Ergebnis. Am Samstag folgten acht weitere Bestätigungen.

Seit Beginn der Pandemie sind kreisweit 86 Infektionen bestätigt worden. 41 Patienten sind wieder gesund, 45 aktuell am Coronavirus erkrankt (am Vortag 39). 132 Personen stehen unter häuslicher Quarantäne. Die aktuellen Erkrakungen verteilen sich wie folgt auf die Kommen (in Klammern die genesenen Personen):

16 (1) Gemeinde Saterland

in Quarantäne: 32 Personen

9 (11) Stadt Cloppenburg

in Quarantäne: 34 Personen

6 (1) Gemeinde Cappeln

in Quarantäne: 8 Personen

4 (7) Gemeinde Garrel

in Quarantäne: 11 Personen

3 (5) Stadt Friesoythe

in Quarantäne: 13 Personen

1 (1) Gemeinde Bösel

in Quarantäne: 2 Personen

1 (5) Gemeinde Emstek

in Quarantäne: 5 Personen

1 (1) Gemeinde Essen

in Quarantäne: 5 Personen

1 (1) Gemeinde Lastrup

in Quarantäne: 7 Personen

1 (1) Gemeinde Lindern

in Quarantäne: 1 Personen

1 (3) Stadt Löningen

in Quarantäne: 6 Personen

1 (0) Gemeinde Molbergen

in Quarantäne: 2 Personen

Lediglich in der Gemeinde Barßel ist derzeit kein aktueller Fall bekannt.

Derweil zieht die Polizei eine erste Bilanz zur Einhaltung der geltenden Kontaktsperre über die Feiertage. Der größte Teil der Bevölkerung habe am Karfreitag sich an die Regeln gehalten, teilte die Polizei am Samstag mit. Dennoch waren einige Verstöße zu verzeichnen: 36 Ordnungswidrigkeitsverfahren seien bis Samstag eingeleitet worden.

Bei den Fällen sei entweder der gebotene Mindestabstand zwischen einzelnen Personen eingehalten worden oder es hätten sich kleine Gruppe von Personen gebildet, die nicht einen gemeinsamen Haushalt teilen. Die Polizei appelliert an die Bürger, die Kontaktsperre auch über die Ostertage einzuhalten und kündigte weitere Kontrollen an.

