Wann beginnt wieder der Unterricht?

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (gio). Eine Entscheidung darüber, ob und inwieweit angesichts der Coronavirus-Pandemie der Schulbetrieb nach dem 20. April wieder aufgenommen wird, soll offenbar am kommenden Mittwoch fallen. An diesem Tag trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder. Es sei „naheliegend“, dass es hier auch in der Frage des Schulstarts entschieden werde, sagte am Donnerstag ein Sprecher des Kultusministeriums in Hannover auf Anfrage.



Offenbar gibt es unterschiedliche Szenarien, wie der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden könne. „Die Pläne haben wir und bereiten uns intensiv darauf vor.“ Sie würden aber nicht öffentlich gemacht, erklärte der Sprecher.



Der niedersächsische Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Franz-Josef Meyer aus Langförden, warf dem Kultusministerium mangelnde Transparenz vor. Für die anstehenden Maßnahmen sei die Akzeptanz der Eltern wichtig. Hierfür sei „ mehr Fingerspitzengefühl“ vom Ministerium wichtig.



Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper.

Nächster Artikel aus OM & Region:

11.04.2020 | Geldinstitute sind in Krisenzeiten gefragt