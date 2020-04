Kreis meldet am Karfreitag elf Neuinfektionen

Kreis Cloppenburg (mab). Die Kurve der Covid-19-Infektionen im Landkreis geht deutlich nach oben: Das Gesundheitsamt hat am Freitag die Gesamtzahl von 76 genannt. Zum Vergleich: Am Mittwoch waren es noch 60 Fälle.



Allein am Karfreitag sind demnach elf Neuinfektionen bestätigt worden, einen Tag zuvor hat die Kreisverwaltung fünf Neuinfektionen gemeldet. Gleichzeitig steigt hat auch die Zahl der genesenen Patienten. Sie liegt aktuell bei 37. Demnach sind aktuell 39 Personen im Kreisgebiet am Coronavirus erkrankt. Besonders betroffen ist das Saterland - allein hier sind am Karfreitag sieben Neuinfektionen bestätigt worden.



Aktuell stehen 120 Personen (sowohl Erkrankte als auch Kontaktpersonen) unter häuslicher Quarantäne. Wie die Kreisverwaltung mitteilte befinden sich zwei Patienten in stationärer Behandlung.