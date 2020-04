Geldinstitute sind in Krisenzeiten gefragt

Flüssig auch in der Krise: Die Kreditinstitute im Landkreis wollen trotz reduzierter Besetzung oder vorübergehend geschlossener Filialen für ihre Kunden da sein. Foto: Marijan Murat/dpa

Von Max Meyer



Cloppenburg. Firmen und Privatkunden können durch die Coronakrise schnell in Schieflage geraten: Fehlende Liquidität und notwendige Kredite sind vonnöten, um sowohl gewerbliche als auch private Existenzen sichern zu können. Die Dienste der Banken sind in diesen Tagen besonders gefragt. Im MT-Gespräch erklären Vertreter der VR-Bank in Südoldenburg und der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), wie sie dieser Tage agieren.



„Bei einigen unserer Privatkunden ist es durch die Kurzarbeitsmaßnahmen zu Liquiditätsengpässen gekommen“, erklärt Jürgen Fuhler, Vorstandssprecher der Volksbank in Cloppenburg. Vereinzelte Anträge, die sich aber noch in Maßen hielten, seien bereits eingegangen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.