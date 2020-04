Kreis meldet fünf Neuinfektionen

Kreis Cloppenburg (mab). Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Donnerstagmittag auf 65 Personen gestiegen. Das hat der Landkreis in seinem täglichen Briefing mitgeteilt. Es wurden fünf weitere positive Fälle (jeweils zwei in Cappeln und Cloppenburg und einer im Saterland) bestätigt. Gleichzeitig gelten sechs Patienten seit Donnerstag wieder als gesund (zwei Patienten in Garrel, jeweils ein Patient aus Cloppenburg, Essen, Friesoythe und Lastrup). Wie die Zahl der Genesungen höher liegt, sinkt die Zahl der aktuellen Erkrankungen auf 33. Aktuell stehen 108 Bürger unter häuslicher Quarantäne.

