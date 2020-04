Landrat befürchtet bislang keine Engpässe

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Auch wenn die Zahlen der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen im Kreis Cloppenburg derzeit vergleichsweise niedrig sind und sich nur wenige Betroffene in stationärer Behandlung befinden, steigen auch hier die aktuellen Zahlen weiter an. Schon seit rund zwei Wochen bereitet sich die Kreisverwaltung zusammen mit den drei Kliniken in Cloppenburg, Friesoythe und Löningen auch auf steigende Zahlen im stationären Bereich vor, erklärt Landrat Johann Wimberg, der die Krankenhäuser gut aufgestellt sieht.



Im St.-Josefs-Hospital Cloppenburg, im St.-Marien-Hospital Friesoythe und in der St.-Anna-Klinik Löningen seien die Versorgungskapazitäten für eine wachsende Anzahl von Patienten mit einer Coronavirus-Infektion bereitgestellt worden. Ein Engpass auf den Intensivstationen drohe derzeit nicht. Voraussetzung sei allerdings, dass das Klinikpersonal geschützt werden könne und es nicht zu großen Ausfällen komme.



Sollten darüber hinaus weitere Kapazitäten erforderlich werden, so ist der Landkreis Cloppenburg auch darauf bereits vorbereitet. Für besondere Notlagen könnte man auf die Räume der kath. Akademie Stapelfeld, der Sportschule Lastrup und der Jugendherberge an der Thülsfelder Talsperre zurückgreifen, erklärte der Landrat.



