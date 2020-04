Zahl der Infizierten steigt auf 60

Oldenburger Münsterland (mab). Seit Dienstagnachmittag sind im Landkreis Cloppenburg zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Die beiden Personen kommen aus Cloppenburg und der Gemeinde Emstek. Das hat die Kreisverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Damit steigt die Gesamtzahl der Infektionen im Landkreis auf 60.



Weil zwei Erkrankte (aus Bösel und Garrel) wieder gesund sind, bleibt die Zahl der aktuellen Erkrankungen bei 34. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 26 Patienten wieder von der Erkrankung erholt. Im Corona-Testcenter sind heute sechs Abstriche genommen worden, am Dienstag waren es 16. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.



Seit dem ersten Fall im Landkreis Cloppenburg sind mittlerweile 415 Bürger unter häusliche Quarantäne gestellt worden – aktuell sind es 134.



Mit Stand von Dienstag gibt es im benachbarten Landkreis Vechta 244 bestätigte Infektionsfälle. 70 Erkrankte sind wieder genesen. Während im Landkreis Cloppenburg nur ein Patient stationär behandelt werden muss, sieht die Lage im Kreis Vechta anders aus: Dort sind mittlerweile sechs Personen an der Viruserkrankung gestorben. 16 Patienten müssen aktuell in Krankenhäusern behandelt werden – zwei von ihnen sogar intensivmedizinisch.

Nächster Artikel aus OM & Region:

08.04.2020 | MT-Aktion macht Schulneubau möglich