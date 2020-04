Spontan-Ausflug löst Verschärfung aus

Vorsichtsmaßnahme: Der Landkreis Cloppenburg hat den Caritas-Verein Altenoythe aufgefordert, Außenkontakte seiner vier Wohngruppen im Kreisgebiet möglichst zu minimieren. Foto: cl

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Friesoythe. Zum Schutz vor einer Ausbreitung des Corona-Virus hat der Landkreis den Caritas-Verein Altenoythe mit einer Verfügung dazu angehalten, dass seine vier Wohngruppen ihr Gelände vorerst nicht mehr verlassen und Außenkontakte auf ein Mindestmaß reduzieren. Das hat Geschäftsführer und Vorstand Stefan Sukop auf Nachfrage der MT bestätigt.



Betroffen von der Sonder-Verfügung sind die Außenwohngruppen des Caritas-Vereins in Cloppenburg, Friesoythe und Ramsloh. Es handele sich nicht um eine „Vorsorge-Quarantäne“, betonte Sukop, sondern um die „dringende Bitte“ des Gesundheitsamtes, jeden Kontakt nach außen zu minimieren. Auslöser der Sonder-Verfügung ist offenbar ein harmlos scheinender Fall in Cloppenburg: Ein Bewohner hatte auf eigene Faust spontan einen Ausflug nach Hamburg unternommen und war wohlbehalten zurückgekehrt. Dennoch gab und gibt es seit dem Vorfall viele offene Fragen und Sicherheitsbedenken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.