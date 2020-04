MT-Aktion macht Schulneubau möglich

Sammeln und lagern: Baumaterial wird aktuell gesichert, damit die Baumaßnahme nach der Regensaison abgeschlossen werden kann. Immer dabei: Die Franziskanerschwestern, die im Kinderdorf tätig sind. Foto: Sr. Mgubike

Von Julius Höffmann

Kreis Cloppenburg/Mbingu. Für „Mama Anna“ in Mbingu/Tansania wird ein Traum wahr: MT-Spenden aus der Weihnachtsaktion machen es möglich, eine komplette Schule für die elternlosen Mädchen und Jungen in ihrem Kinderdorf zu bauen. 16000 Euro konnten wir der Leiterin der sozialen Einrichtung Dank der Großzügigkeit zahlreicher MT-Leser(-innen) überweisen. Profitieren von unserer Aktion werden in diesem Jahr auch die drei Tafeln in Cloppenburg, Löningen und Friesoythe, die sich insgesamt über 7500 Euro freuen können.

Die ersten Grundmauern sind bereits gezogen, weiteres Baumaterial wird aktuell gesammelt. Am Ende der Regensaison soll die Schule im Kinderdorf in den Monaten Mai und Juni errichtet werden. Bereits im Juli soll der Neubau abgeschlossen sein, berichtet Schwester Anatholia Mgubike in einem Dankesbrief an die MT. „Mama Anna“, wie sie liebevoll genannt wird, betont die Notwendigkeit des Projektes Sie weiß: Neben Nahrung und Nähe wird die Bildung wesentlich für die Zukunft der elternlosen Mädchen und Jungen sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.