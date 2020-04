Erster Corona-Fall in der Gemeinde Molbergen

Karte: © Landkreis Cloppenburg. Bearbeitung: Hermes

Landkreis Cloppenburg (mt). Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Landkreis Cloppenburg ist bis Dienstagmittag auf 58 gestiegen. Dies teilte die Kreisverwaltung mit. Da nun auch eine Person in der Gemeinde Molbergen erkrankt ist, gibt es keine Stadt oder Gemeinde im Landkreis Cloppenburg mehr, in der noch keine Infektion nachgewiesen wurde. Gleichzeitig gilt eine weitere Person als genesen, sodass die Zahl der nachweislich am Coronavirus Erkrankten konstant bei 34 bleibt. Drei Personen benötigen eine stationäre Behandlung, in Quarantäne befinden sich zurzeit 133 Personen - das sind mehr als 20 Menschen weniger als noch am Vortag. Bisher wurden im Landkreis Cloppenburg 228 Abstriche durch das Corona-Testzentrum vorgenommen, am Dienstag waren es drei Testungen.