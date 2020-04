Arbeitsagentur warnt vor Betrugsmails

Symbolbild: dpa

Oldenburger Münsterland (mt). Die Agentur für Arbeit Vechta warnt: Betrüger machen sich seit einigen Tagen die Sorge von Arbeitgebern in wirtschaftlicher Not zu Nutze. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) macht auf eine betrügerische Mail aufmerksam. Die Absender wollen an persönliche Kundendaten gelangen.

Aktuell erhalten zahlreiche Arbeitgeber und Unternehmen bundesweit, auch in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta, unseriöse Mails, die unter der Mailadresse kurzarbeitergeld@arbeitsagentur-service.de versandt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

06.04.2020 | 11000 Frauen und Männer sorgen fürs Essen