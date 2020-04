11000 Frauen und Männer sorgen fürs Essen

Symbolbild: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Die rund 11000 Menschen, die im Kreis Cloppenburg in der Lebensmittelindustrie arbeiten, leisten in der Coronakrise einen entscheidenden Beitrag dafür, dass Essen und Trinken nicht knapp werden. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hingewiesen. „Überstunden und Extra-Schichten sind in der Lebensmittelindustrie schon seit Wochen an der Tagesordnung. Die Menschen arbeiten am Limit, damit Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Co. die Ware nicht ausgeht“, sagt Matthias Brümmer von der NGG-Region Oldenburg-Ostfriesland. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

