Karte: © Landkreis Cloppenburg. Bearbeitung: Hermes

Cloppenburg (mt). Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Landkreis Cloppenburg ist bis Montagmittag auf 57 gestiegen. Dies teilte die Kreisverwaltung mit. Es gibt einen weiteren bestätigten Fall in der Stadt Friesoythe. Fünf weitere Personen gelten als genesen. Somit sind noch nachweislich 34 Personen aktuell am Coronavirus erkrankt, in Quarantäne befinden sich zurzeit 163 Personen.