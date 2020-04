Corona: Zahl der Infizierten steigt weiter an

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Die Gesamtzahl der bisher positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Landkreis Cloppenburg ist bis Samstagmittag, 13.30 Uhr, auf 50 gestiegen. Damit wurden im Vergleich zu Freitag vier weitere Personen positiv getestet. Da inzwischen auch eine weiterer Betroffener genesen ist, erhöht sich die Zahl der Personen, die nachgewiesen aktuell am Coronavirus erkrankt sind, auf 32.



Eine zweite infizierte Person ist in stationärer Behandlung. In Quarantäne befinden sich 161 Personen, Am Freitag wurden nach Angaben des Landkreises im Testzentrum vier Abstriche genommen.

Nächster Artikel aus OM & Region:

04.04.2020 | Polizei stellt weiter zahlreiche Verstöße fest