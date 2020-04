Polizei stellt weiter zahlreiche Verstöße fest

Polizeikontrollen: Die meisten Menschen halten sich an das Kontaktvebrot, doch es gibt immer wieder Verstöße. Foto: Hermes

Kreis Cloppenburg (her). Weitere Verstöße gegen das Kontaktverbot hat die Polizei am Freitag verzeichnet. Wie die Beamten am Samstagvormittag mitteilten, wurde um 17 Uhr in der Wilhelm-Busch-Straße in Cloppenburg eine Gruppe von Personen gemeldet, die sich in einer Wohnung aufhielt.



Vor Ort trafen die Polizisten neben den Mietern der Wohnung auch auf zwei dort nicht gemeldete Personen. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen. Eine halbe Stunde später wurden dort erneut zwei nicht dort Gemeldete angetroffen. Auch gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen.



Gegen 18.30 Uhr war eine Gruppe von vier Jugendlichen vor einem Kiosk am Kessener Weg in Cloppenburg unterwegs. Ordnungswidrigkeitenverfahren und Platzverweise waren die Folge.



Ein als "Corona-Party" gemeldeter Einsatz in Cappeln in der Brookstraße stellte sich als private Zusammenkunft unter Freunden heraus. Von drei Männern wohnte nur einer am Einsatzort. Die anderen beiden hielten sich dort trotz Verbots auf.



Gegen 19.30 Uhr sprachen die Beamten zwei 16-Jährige auf einem Kleinkraftrad auf der Schulstraße in Garrel an. Da sie nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben und keinen Mindestabstand von 1,5 Metern einhielten, wurden auch hier Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Nur fünf Minuten später kontrollierten die Einsatzkräfte zwei Jugendliche bei der Grundschule in Garrel, sie trieben Sport auf dem Schulhof. Auch hier wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen.



Am späteren Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, wurden in Cloppenburg beim Nebeneingang des Kreishauses drei junge Erwachsene überprüft. Sie tranken gemeinsam Alkohol. Kurze Zeit später hatte sich die gleiche Gruppe auf dem Kirchenvorplatz bei der St.-Andreas-Kirche niedergelassen. Es wurden zum zweiten Mal in kürzester Zeit Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen.