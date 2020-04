Corona: Kreis meldet acht Neuinfektionen

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg hat sich bis Freitagmittag auf 46 erhöht. Dies teilte die Verwaltung gestern offiziell mit, im Vergleich zum Donnerstag gab es acht Neuinfektionen.



Da gleichzeitig drei weitere genesene Personen gezählt wurden, sind kreisweit aktuell 29 Menschen nachweislich am Coronavirus erkrankt. Zudem befinden sich 149 Personen in Quarantäne, eine Person befindet sich in stationärer Behandlung.



Am Donnerstag wurden 24 Abstriche beim Testzentrum genommen, am Freitag waren es bis zum Mittag vier. Insgesamt liegt die Zahl der Tests bei 153.

