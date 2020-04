Tests: Institut legt Kriterien fest

Hausärzte und Bereitschaftsdienst entscheiden nach Vorgaben des Robert-Koch-Institutes

Abstrich genommen: Dr. Matthias Wenck arbeitet im Covid-19-Testzentrum im Landkreis Cloppenburg. Foto: Sascha Sebastian Rühl/Lk Clp

Von Oliver Hermes und Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Zehn Corona-Tests an einem Tag im Landkreis Cloppenburg: Die im Vergleich zu anderen Regionen niedrige Anzahl sorgte unter anderem auf der MT-Facebookseite für Diskussionen. Doch wer wird eigentlich getestet? Für die Erkennung eines Verdachtsfalles hat das Robert- Koch-Institut (RKI) ein Schema für Ärzte erstellt. Demnach soll eine Probe genommen werden, wenn sowohl Symptome vorhanden sind und zusätzlich ein nachgewiesener Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall bestand. Zudem gilt laut RKI eine virale Lungenentzündung in Verbindung mit Fällen in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern als begründeter Verdachtsfall. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.