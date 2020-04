Corona verursacht viel Wäsche

Unterricht in Corona-Zeiten: Die Kinder nutzen die ausgefallene Schulzeit.© Lina Bertzbach

Von Lina Bertzbach



Cloppenburg/Mbingu. Nicht nur in Deutschland wird zu Coronazeiten das öffentliche Leben heruntergefahren. Auch Tansania beschließt, trotz geringer Anzahl an Infizierten – die John-Hopkins-Universität meldet am Mittwoch 20 Infizierte landesweit – einige Maßnahmen. Grund hierfür könnte sein, dass die Dunkelziffer aufgrund von mangelnden Testmöglichkeiten wesentlich höher sein könnte. Für das Kinderheim in Mbingu, das die MT mit ihrer Weihnachtsaktion 2019 unterstützt, bedeutet das vor allem eins: ganz viel Wäsche. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

