Corona: Kurve im Landkreis flacht ab

Grafik Kreis Cloppenburg

Kreis Cloppenburg (mab). Der Blick auf die Grafik lässt zumindest etwas Optimismus zu. Der Kurve der täglich aktuellen Fallzahlen bei den Coronavirus-Infektionen ebbt ab. Ob dieser Trend so bleibt, kann natürlich niemand sagen. Der Landkreis hat zumindest die aktuellen Fallzahlen für den Landkreis am Donnerstag gemeldet: Demnach sind derzeit 24 Personen am Coronavirus erkrankt.



Am Mittwoch waren es noch 26. Damit sinken die Zahlen seit Dienstag (27 Fälle). Aktuell befinden sich 184 Personen in häuslicher Quarantäne. Seit Beginn der Epidemie haben sich 38 Personen mit dem Virus infiziert, 14 von ihnen sind wieder gesund. Das bedeutet, dass auch heute keine Neuinfektion hinzugekommen ist. Laut Kreisverwaltungen sind heute im Corona-Testcenter 13 Abstriche genommen worden.



Die derzeitigen Erkrankungen in den Städten und Gemeinden: Cloppenburg (7), Garrel (5), Barßel (3), Emstek (2), Friesoythe (2), Löningen (2), Bösel (1), Essen (1), Lastrup (1).

