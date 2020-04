Polizei prüft Hinweise auf „Corona-Partys“

Symbolfoto: dps

Kreis Cloppenburg (mab). Die Polizei ist am Mittwoch mehreren Hinweisen nachgegangen, dass sich mehr Personen als derzeit erlaubt zu Partys getroffen haben. Zum Beispiel in Cappeln: Die klingelten die Beamten bei einer Wohnung, weil dort offenbar eine Privatfeier stattfand. Tatsächlich hielten sich in der Wohnung Personen auf, die dort nicht gemeldet waren. Die Party wurde abrupt beendet. Es wurden gegen die vier Beteiligten Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Auf dem Sportplatz in Cappeln entdeckten die Beamten zwei Jugendliche, die dort trainierten. Ihnen wurde erklärt, dass Sportplätze derzeit generell gesperrt sind, es gab einen Platzverweis und auch in diesem Fall wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt.



Gegen Mitternacht bekam die Polizei einen Hinweis, dass sich Jugendliche im Bereich um die Rote Schule auf dem Cloppenburger Marktplatz aufhielten. Die drei Jugendlichen im Alter von 17 bis 18 Jahren wurden nach Hause geschickt, nachdem die Personalien aufgenommen wurden.



Auch in Garrel sollte offenbar eine „Corona-Party“ in einer Wohnung steigen. Die zwei Bewohner hatten offenbar drei Bekannte eingeladen. Die Polizei beendete das Treffen mit Verweis auf die aktuelle Allgemeinverfügung. Auch in Friesoythe gab es Hinweise auf einen Verstoß gegen das Kontaktverbot. In einer Wohnung sollen in den vergangenen Tagen immer wieder fremde Personen ein- und ausgegangen sein. Weil beim Eintreffen der Beamten aber niemand sonst als die Mieterin angetroffen wurden, blieb es bei einer Ermahnung und dem Hinweis auf die Konsequenzen, die auf den Verstoß gegen das Kontaktverbot folgen.

