Kommunen verzichten auf Krippen-Gebühr

Symbolfoto: dpa

Von Thomas Vorwerk



Landkreis Cloppenburg. Finanzielle Entlastung für Familien mit kleinen Kindern im Landkreis Cloppenburg. Da die Krippen momentan geschlossen sind, sollen auch keine Beiträge erhoben werden. Das ist mehrheitlich die Empfehlung an die politischen Gremien, sagt Bösels Bürgermeister Hermann Block, dienstältestes Mitglied im Arbeitskreis Soziales im Landkreis Cloppenburg.



Da für den Monat April die Abbuchungen bereits vielfach erfolgt sind, gilt die Regelung ab Mai. Die gezahlte „April-Rate“ wird mit dem ersten Monat, in dem der reguläre Betrieb wieder läuft, verrechnet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

02.04.2020 | Gutachter: „Es geht jetzt erst richtig los