Gutachter: „Es geht jetzt erst richtig los

Lange Mängelliste: Auch im Landkreis fielen den Gutachtern zahlreiche Messstellen auf. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Cloppenburg. In Bethen findet sich eine, in Tenstedt ebenfalls und auch in Garrel: Nitratmessstellen mit gravierenden Mängeln sind über den gesamten Landkreis verteilt. Das ist einem am Mittowch veröffentlichten Gutachten der Firma „Hydor Consult“ zu entnehmen (MT berichtete). Im Auftrag der Landvolkverbände hatte das Berliner Büro die niedersächsischen Messpunkte, die für die Ausweisung der Roten Gebiete herangezogen wurden, unter die Lupe genommen.



Für Hubertus Berges ist die Studie eindeutig. „Die Ergebnisse sind aus unserer Sicht erschreckend und bestärken uns in unserer Kritik an dem bisherigen System“, erklärt der Kreislandvolkvorsitzende. So weisen 251 von 648 Messstellen gravierende Mängel auf. Bei weiteren 205 Messpunkten seien die Mängel „moderat“. Nur 23 hielten den kritischen Blicken der Gutachter stand. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

